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Чим дістатися на роботу без метро: список маршрутів Києва
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Попри припинення роботи Київського метрополітену з 17 березня попередньо до 3 квітня, "Київпастранс" буде продовжувати перевезення пасажирів. Розповідаємо, якими маршрутами можна добратися на роботу.
На сторінці "Київпастранс" у Facebook опублікували інформацію про маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро.
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Водночас підкреслюється, що уряд дозволив переміщення у Києві не більше як 10-20 осіб одночасно в:
- маршрутках (10 осіб);
- тролейбусах (20 осіб);
- автобусах (20 осіб);
- трамваях (в одному вагоні не більше 10-ти).
Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона)
Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова":
- Автобусні маршрути: №2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;
- Тролейбусні маршрути: №5,7, 43,50;
- Трамвайні маршрути: №1, 3, 14, 15, 18;
- Маршрутне таксі: №228.
Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена)
Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець":
- Автобусні маршрути: №51, 63, 45, 91;
- Тролейбусні маршрути: №5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;
- Трамвайні маршрути: №14, 15, 18;
- Маршрутне таксі: №220, 516, 155, 166, 500.
Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя)
Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки":
- Автобусні маршрути: №19, 51, 62, 73, 72, 119;
- Тролейбусні маршрути: №11,12, 42Д, 43, 45;
- Трамвайні маршрути: №11, 12, 16, 17, 19;
- Маршрутне таксі: №155, 166, 500.
Не забувайте, що з 18 березня пасажири будуть допускатися в транспорт тільки в захисних медичних масках, – нагадали в "Київпастрансі".
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