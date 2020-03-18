Чим дістатися на роботу без метро: список маршрутів Києва

Попри припинення роботи Київського метрополітену з 17 березня попередньо до 3 квітня, "Київпастранс" буде продовжувати перевезення пасажирів. Розповідаємо, якими маршрутами можна добратися на роботу.

На сторінці "Київпастранс" у Facebook опублікували інформацію про маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро.

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Водночас підкреслюється, що уряд дозволив переміщення у Києві не більше як 10-20 осіб одночасно в:

маршрутках (10 осіб);

тролейбусах (20 осіб);

автобусах (20 осіб);

трамваях (в одному вагоні не більше 10-ти).

Друзі! Вже за кілька годин Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів, а саме із 23:00 попередньо до 3... Опубліковано Київпастранс / Kyivpastrans Вівторок, 17 березня 2020 р.

Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона)

Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова":

Автобусні маршрути: №2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

Тролейбусні маршрути: №5,7, 43,50;

Трамвайні маршрути: №1, 3, 14, 15, 18;

Маршрутне таксі: №228.

Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена)

Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець":

Автобусні маршрути: №51, 63, 45, 91;

Тролейбусні маршрути: №5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

Трамвайні маршрути: №14, 15, 18;

Маршрутне таксі: №220, 516, 155, 166, 500.

Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя)

Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки":

Автобусні маршрути: №19, 51, 62, 73, 72, 119;

Тролейбусні маршрути: №11,12, 42Д, 43, 45;

Трамвайні маршрути: №11, 12, 16, 17, 19;

Маршрутне таксі: №155, 166, 500.

Не забувайте, що з 18 березня пасажири будуть допускатися в транспорт тільки в захисних медичних масках, – нагадали в "Київпастрансі".

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