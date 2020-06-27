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Карантин посприяв: Джордж Мартін розповів, коли вийде довгоочікуваний роман

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Роман "Вітри зими" з'явиться у 2021 році - фото 1
Роман "Вітри зими" з'явиться у 2021 році

71-річний американський письменник, сценарист і продюсер Джордж Мартін планує дописати книгу "Вітри зими" (The Winds of Winter), яка є шостою частиною саги "Пісня Льоду і Полум'я", у 2021 році. Про це він написав у своєму офіційному блозі.

Джордж Мартін заявив, що вимушена ізоляція допомогла йому писати. Він працює щодня по багато годин і впевнено просувається в роботі.

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Вчора я завершив нову главу, ще одну – 3 дні тому, а ще одну – на минулому тижні. Але це не означає, що книга буде завершена завтра і опублікована на наступному тижні. Це буде величезна книга, і у мене ще багато роботи, – розповів Мартін.

Карантин посприяв написанню роману Джорджа Мартіна - фото 412666
Карантин посприяв написанню роману Джорджа Мартіна

Зауважимо, за часів пандемії письменник живе і працює в горах, в невеликому будинку. Його остання книга "Танець з драконами" зі знаменитої саги вийшла ще у 2011 році. Вихід шостого роману "Вітри зими" часто відкладався, і фанати вже не можуть дочекатися його появи. До речі, планується і сьома книга.

Нагадуємо, сага "Пісня Льоду і Полум'я" лягла в основу серіалу "Гра престолів". Його фінальна серія побила рекорд за кількістю переглядів на HBO, який його знімав. Вона вийшла 19 травня 2019 року.

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Джерело: georgerrmartin
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