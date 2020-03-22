Американка показала, як у США здають аналіз на коронавірус: відеофакт

Випадки інфікування коронавірусом виявлені вже практично у всіх країнах світу. Однією з причин такого широкого розповсюдження вважається його тривалий інкубаційний період і те, що хвороба може протікати безсимптомно – інфікована людина може продовжувати заражати людей, сам того не бажаючи.

Саме тому людей просять по можливості скоротити своє перебування у громадських місцях і залишатися вдома. До того ж не у всіх країнах є можливість здати аналіз на коронавірус, якщо ви підозрюєте, що заразилися.

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США – одна з-поміж країн, де можна здати аналіз на COVID-19. Мешканка Юти Шелбі з ніком Shelfboi в TikTok записала відео, коли у неї брали аналіз, і виклала ролик у соціальні мережі. Відео відразу ж стало вірусним, набравши понад 2,8 мільйона вподобань. Правда, глядачі вважають спосіб, яким беруть аналіз, не менше лякаючим, ніж саме захворювання.

Як розповіла Shelfboi у коментарях, вона разом з батьками їздила до Лас-Вегаса, а потім Лос-Анджелесу кілька тижнів назад. Через те, що на той момент там були зареєстровані випадки коронавірусу, то, відчувши себе погано, дівчина подзвонила на гарячу лінію, описала симптоми (підвищена температура, головний біль і ломота в кістках) і записалася на здачу аналізу.

В обумовлений час Шелбі приїхала на виділену парковку біля поліклініки, припаркувалася, зателефонувала на гарячу лінію, і протягом 20 хвилин до неї вийшов фахівець. Спочатку у дівчини виміряли температуру тепловізором, а потім взяли мазок з носа. Саме цей доволі вражаючий момент вона і записала на відео.

Аналізи Shelfboi і її батьків були готові через 18 годин і показали негативний результат. Проте вони все одно вирішили дотримуватися обережності і сидіти вдома.

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