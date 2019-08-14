На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії
-
- 23
Відома модель Кара Делевінь знялася у пікантній фотосесії для журналу. Відверті знімки з'явилися на офіційних сторінках журналу і актриси в Instagram.
Так, Делевінь позувала для модного Marie Claire. Зірка знялася в декількох образах, примірявши подовжений оверсайз светр, світлий сарафан, напівпрозоре синє плаття і інші наряди.
І ще: Модель знялася у стильному бікіні і розбурхала мережу: пікантні знімки
На обкладинку потрапив знімок з повністю оголеною моделлю. На головній сторінці журналу буде видно тільки обличчя зірки, але глянець показав пікантний знімок. На кадрі повністю оголена модель лежить на зеленому шкіряному дивані. На знімку частково видно голі сідниці і груди моделі.
Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
21:24Попри всі міфи: цей популярний напій сприяє схудненню
-
21:0015 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini
-
20:21Список смартфонів Huawei, які першими оновляться до EMUI 10
-
19:53Xiaomi готує масажер для офісних працівників
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:39Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії
-
19:23Економісти пояснили, як ми обираємо собі партнерів для сексу
-
19:21Університет у Лондоні заборонив бургери: як тепер вчитися бідним студентам?
-
19:08Офіційно: Xiaomi оголосила дату анонсу топового смартфона Mi 9T Pro
-
18:53Привітання з Днем ангела Степана 2019: побажання і картинки на іменини
-
18:42Українська співачка засвітила груди і завела мережу
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
18:12Diablo III: студія Blizzard підтвердила оновлення культової гри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 15 серпня 2019: Рибам і Овнам слід потурбуватися про здоров'я
-
17:52Представлено лімітовану серію Ford Mustang: 800 "конячок" під капотом
-
17:41Мережу підкорила сексуальна 50-річна косплеєрка школярок
-
17:25Ось чому супермаркет по сусідству – погана новина
-
17:1393-річну Єлизавету II сфотографували на прогулянці верхи
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
16:51Заряджатиметься за 30 хвилин: Samsung готує смартфон з графеновим акумулятором
-
16:40На Міжнародній космічній станції вперше зіграв діджей: відео
-
16:24Як ваш характер впливає на сон: цікаве дослідження
-
16:12Гроза в Києві: в мережі з'явилися видовищні знімки негоди
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
-
07:15Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні
- 11 серпня
-
21:27Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок
-
17:25Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
10:22Найбагатші сім'ї світу: хто вони