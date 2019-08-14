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Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

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Кара Делевінь - фото 1
Кара Делевінь / Instagram

Відома модель Кара Делевінь знялася у пікантній фотосесії для журналу. Відверті знімки з'явилися на офіційних сторінках журналу і актриси в Instagram.

Так, Делевінь позувала для модного Marie Claire. Зірка знялася в декількох образах, примірявши подовжений оверсайз светр, світлий сарафан, напівпрозоре синє плаття і інші наряди.

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На обкладинку потрапив знімок з повністю оголеною моделлю. На головній сторінці журналу буде видно тільки обличчя зірки, але глянець показав пікантний знімок. На кадрі повністю оголена модель лежить на зеленому шкіряному дивані. На знімку частково видно голі сідниці і груди моделі.

Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії - фото 347743

Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії - фото 347744

Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії - фото 347745

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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