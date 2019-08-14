Модель знялася у стильному бікіні і розбурхала мережу: пікантні знімки

На гарячих фотографіях шведська манекенниця Ельза Хоск постала у жовто-помаранчевому і яскраво-рожевому купальниках. Підписники моделі оцінили відверті кадри.

Шведська супермодель Ельза Хоск опублікувала ефектні фотографії з відпочинку. На знімках красуня позувала у двох стильних купальниках – жовто-помаранчевому і яскраво-рожевому. Знімки набрали сотні тисяч лайків в Instagram.

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Один з купальників манекенниці був більш закритого плану, в той час, як другий – це доволі відверті бікіні, які заставляють битися серце швидше.

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