Кара Делевінь зняла драматичний кліп з донькою Сінді Кроуфорд

Модель і актриса Кара Делевінь спробувала себе у режисурі і зняла кліп на трек "Crying In The Mirror" співачки Рейні Куеллі, відомої під псевдонімом Rainsford (а ще вона старша сестра Маргарет Куеллі – Кітті Кет з "Одного разу в... Голлівуді" Квентіна Тарантіно).

Головні ролі у ролику про складні стосунки виконали Кайя Гербер і британський актор Грегг Салкін – вони зобразили пару, яка то мириться, то свариться.

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Я написала цю пісню після розставання, – розповіла Rainsford в інтерв'ю i-D. – Тоді я, по суті, благала свого колишнього хлопця знову зійтися, що ми незабаром і зробили, але це тривало недовго.

Нагадаємо, дебют Кайі у музичних відео відбувся влітку минулого року. Тоді донька Сінді Кроуфорд з'явилася у кліпі Джона Ізерлі "Burnout".

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