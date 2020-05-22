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Наомі Кемпбелл у свої 50 показала "голе" фото

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / super

Відома модель Наомі Кемпбелл у день свого народження поділилася пікантним знімком. Шанувальники у захваті!

Знаменита британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл 22 травня відзначає 50-річчя.

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Зірка не забула про своїх шанувальників і порадувала їх знімком, на якому постала без одягу. Фото Кемпбелл опублікувала в своєму Instagram-акаунті. Чорна пантера світового подіуму позує, сидячи, в рожевій перуці. Груди модель прикриває руками.

Відвертий знімок є архівним. Шанувальники супермоделі залишилися в захваті від фото. Так, публікація набрала 127,5 тисячі лайків і майже 2,5 тисячі коментарів.

Наомі Кемпбелл у свої 50 показала 'голе' фото - фото 405630

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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