Наомі Кемпбелл у свої 50 показала "голе" фото

Відома модель Наомі Кемпбелл у день свого народження поділилася пікантним знімком. Шанувальники у захваті!

Знаменита британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл 22 травня відзначає 50-річчя.

І ще: Напівгола Даша Астаф'єва розповіла про свій маленький секрет

Зірка не забула про своїх шанувальників і порадувала їх знімком, на якому постала без одягу. Фото Кемпбелл опублікувала в своєму Instagram-акаунті. Чорна пантера світового подіуму позує, сидячи, в рожевій перуці. Груди модель прикриває руками.

Відвертий знімок є архівним. Шанувальники супермоделі залишилися в захваті від фото. Так, публікація набрала 127,5 тисячі лайків і майже 2,5 тисячі коментарів.

Читайте також: Модель Ромі Стрейд шокувала своїми фото у юності