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Кара Делевінь таємно повінчалася з актрисою Ешлі Бенсон

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Кара Делевінь і актрисою Ешлі Бенсон одружилися - фото 1
Кара Делевінь і актрисою Ешлі Бенсон одружилися / radaronline

Британська супермодель Кара Делевінь вийшла заміж за свою подругу – американську актрису Ешлі Бенсон. За даними ЗМІ, одруження пройшло в неділю, 4 серпня 2019 року. Після завершення одруження Кара і Ешлі повернулися в номер свого готелю.

Закохані вибрали для вінчання каплицю в Лас-Вегасі. Ведучим заходу був загримований під Елвіса Преслі працівник. Вартість таємного весілля склала лише 245 фунтів стерлінгів. Після того, як "Преслі" оголосив їх "дружиною і дружиною", дівчата стали позувати для сімейного фотоальбому в рожевому Кадилаку.

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Кара Делевінь і Ешлі Бенсон - фото 345575
Кара Делевінь і Ешлі Бенсон

Серед нечисленних гостей виявилися Шарліз Терон і Софі Тернер. Обидві наречені були одягнені в чорні костюми. Власник каплиці Майкл Келлі поділився з пресою враженнями про незвичайне одруження.

Вони були впевнені в тому, що вони роблять. Вони хотіли, щоб все було просто, тихо і легко, – розповів Келлі.

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Джерело: thesun
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