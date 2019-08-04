День народження Меган Маркл: як принц Гаррі привітав дружину

Сьогодні, 4 серпня, Меган Маркл виповнилося 38 років. Цей день герцогиня Сассекська планувала відзначити в колі родини, не закочуючи гучних вечірок. Принц Гаррі вже привітав дружину теплими словами, опублікувавши відповідний пост в Instagram.

Так, на офіційній сторінці королівської пари в Instagram принц Гаррі опублікував знімок своєї дружити Меган Маркл, на якому герцогиня Сассекська сяє від щастя.

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Торжественний кадр принц прокоментував словами привітання: "З днем ​​народження, моя приголомшлива дружина. Спасибі, що приєдналася до мене в цій пригоді! З любов'ю, Г.".

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