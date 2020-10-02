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Кара Делевінь приголомшила провокаційною зйомкою у відвертій білизні

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Кара Делевінь - фото 1
Кара Делевінь / instagram

Епатажна британська супермодель Кара Делевінь знялася в еротичній фотосесії для реклами спідньої білизни. Красуня у колготках в сітку і з ланцюгами на стегнах розбурхала підписників в Instagram зухвалим образом.

Так, на спокусливих знімках 28-річна Кара Делевінь з'явилася у комплекті чорної спідньої білизни з білим кумедним принтом, у сітчастих колготках і з ланцюгами на стегнах. Крім цього, образ зірки доповнив незвичайний арт на обличчі і перука.

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На одному з фото Делевінь позує з моделлю Су Джу Парк. Вона повернулася до камери впівоберта, демонструючи оголені сідниці, на які поклала долоні.

Провокаційна зйомка пройшла у рамках рекламної кампанії бренду спідньої білизни, створеного в колаборації зі співачкою Rihanna.

Кара Делевінь приголомшила провокаційною зйомкою у відвертій білизні - фото 428343

Кара Делевінь приголомшила провокаційною зйомкою у відвертій білизні - фото 428345

Кара Делевінь приголомшила провокаційною зйомкою у відвертій білизні - фото 428346

Кара Делевінь приголомшила провокаційною зйомкою у відвертій білизні - фото 428344

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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