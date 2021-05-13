Кара Делевінь представила NFT-відео про свою вагіну

Актриса й модель Кара Делевінь створила NFT-відео про свою вагіну. Ролик буде доступний для продажу на аукціоні.

Про це повідомляє видання Page Six. Це спільний проєкт моделі з артистом Chemical X.

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На відео оголена Делевінь абсолютно без макіяжу та прикриває свої груди рукою. На тлі заходу сонця вона міркує про силу жіночого начала.

"Моїм першим словом було "моє". Для мене це означає саме моє – мою вагіну. У мене є вона. Вона моя і нічия інша. Я вибираю, що мені робити з нею. І ніхто не може відняти у мене це право", – каже Делевінь у відео.

Таким чином модель хоче нагадати людям про велику силу, яка є всередині кожного, і щоб вони пишалися своїм тілом.

Протягом 7 днів роботу можна подивитися безплатно. 13 травня відео продадуть на аукціоні як NFT. Прибутки від продажу передадуть фонду Кари Делевінь, який підтримує ЛГБТ-спільноту, права жінок і людей з психічними захворюваннями.

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