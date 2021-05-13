Їй 55 років? Сінді Кроуфорд похвалилася фігурою у спокусливому боді

Культова супермодель Сінді Кроуфорд стала головною героїнею травневого номера бразильського Vogue. Фоловери у захваті від того, як виглядає 55-річна Сінді.

Знаменитість вперше знялася для видання і постала перед фотооб'єктивом у доволі зухвалому вигляді.

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Так, зірка подіумів позувала в мереживному боді, колготках і взутті на підборах, демонструючи довгі стрункі ніжки. Також Сінді приміряла сексуальний шкіряний топ з вирізами.

Знімали модель знамениті фотографи Луїджі Мурени і Янго Хенце, які співпрацювали з Кроуфорд вперше, про що повідомили на своїй сторінці в Instagram. "Мрія здійснилася. Ми давно хотіли попрацювати з Сінді. Ця перша співпраця дуже важливо для нас. Ми отримали справжній електрошок: все здавалося таким очевидним, ніби ми завжди знали один одного", – зазначили автори зйомки.

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