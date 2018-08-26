Дженніфер Лопес продає свій одяг по 25 доларів

Поп-співачка Дженніфер Лопес виставила на продаж одяг, який носила на зйомках серіалу "Відтінки синього".

Спільно з громадською організацією Hispanic Federation Дженніфер Лопес організувала благодійний аукціон. На сайті Screenbid шанувальники співачки можуть купити будь-яку річ, яку актриса носила в серіалі "Відтінки синього", зображуючи агента ФБР під прикриттям. Первісна ставка за кожну річ становить 25 доларів.

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Дженніфер Лопес у серіалі "Відтінки синьогО"

Ставки користувачів будуть прийматися до 9 вересня 2018 року, потім торги будуть закриті, а речі відправлені покупцям. Всі виручені на інтернет-аукціоні кошти планують витратити на допомогу жертвам урагану в Пуерто-Ріко, який восени 2017 року, практично знищив острів. Таким чином Дженніфер Лопес, яка виросла в родині пуерторіканців, вирішила підтримати співвітчизників.

Відомо, що раніше співачка вже пожертвувала постраждалим від урагану 1 мільйон доларів.

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