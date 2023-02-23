Капітошка французькою – український мультик доступний на сайті французької синематеки

Це ретроспектива української анімації з колекції "Довженко-Центру". "А знаєте, як Капітошка буде французькою?", – запитують у Центрі.

Мультфільм французькою мовою можна повитися тут, на сайті Cinémathèque.

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Капітошка – український мультфільм вигаданий Наталею Гузєєвою та Борисом Храневичем в 1980 році.

Капітошка – це співоча та приязна дощова істота. Одного разу Капітошка з'явився у будиночку Вовчика, що хоче стати справжнім грізним вовком. Проте знайомство з Капітошкою змінює життєві орієнтири Вовчика, і він обирає вітальний шлях веселощів та ігор. Аж раптом Хмаринка викликає Капітошку назад на небо.

Капітошка – один з найяскравіших героїв української анімації, товариська краплинка-дивак. Проста, але повчальна історія, в якій віддзеркалюється не лише дитяче відкриття навколишнього світу, але й доросла меланхолія за втраченими друзями", – йдеться в описі.

Також додають, що сьогодні в фільмі відчувається неабиякий нонконформізм. Сірий Вовчик немов символізує у фільмі сірі маси доби пізнього "застою". Тоді як Капітошка виступає підривачем соціальної моралі, хоча його веселий бунт у фільмі й виглядає короткостроковим, він продовжує традицію героїв, що противляться системі.

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