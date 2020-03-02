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Батько показав, як його діти чистять зуби: епічне відео

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Як діти чистять зуби: чесне відео - фото 1
Як діти чистять зуби: чесне відео

Батьківство – це неймовірний період у житті, коли потрібно мати чимало витримки, енергії та почуття гумору. Але цей татусь не втримався, щоб не поділитись болючою темою з мережею, і виявилось, що не один він стикається з таким.

На платформі Reddit користувач з псевдо Derek24650 поділився коротеньким відео, на якому демонструє, як його діти насправді чистять зуби. Допис стрімко підскочив у тренди, зібравши понад 34 тисячі переглядів та сотні коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як чоловік просто займається звичною ранковою процедурою, що закінчується не надто типово – він просто плює на дзеркало. Зважаючи на коментарі, від таких вибриків страждають не тільки батьки, а й дружини, брати і сестри, рідні та близькі яких вважають нормальним обплювати дзеркало у ванній кімнаті.

How My Kids Brush Their Teeth from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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