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Каньє Вест помочився на статуетку Grammy: навіщо він це зробив

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Чому Каньє Вест помочився на статуетку Ґреммі - фото 1
Чому Каньє Вест помочився на статуетку Ґреммі

Світ повільно сходить з розуму. Одним з наочних прикладів цього є вчинок репера Каньє Веста. Чоловік епатажної Кім Кардашян помочився на золоту статуетку "Ґреммі". Розповідаємо, навіщо він це зробив.

На своїй офіційній сторінці у твіттері відомий виконавець Каньє Вест виклав ролик, в якому показав, як помочився на статуетку музичної премії "Ґреммі", яку перед цим поклав до унітаза.

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Повірте мені, я не зупинюся, – йдеться у підписі до скандального ролика.

Як виявилося, таким вчинком Каньє Вест вирішив висловити своє невдоволення компанією Universal Music, яка не дає йому звільнитися від зобов'язань по їх контракту.

Але в коментарях користувачі зізналися, що їх дивують останні пости Веста: "У тебе все гаразд?", "Господи, хтось так засмутив Веста?".
Як повідомлялося раніше, у серпні цього року Каньє Вест подав заявку на участь в президентських виборах США.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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