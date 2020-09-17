Каньє Вест помочився на статуетку Grammy: навіщо він це зробив

Світ повільно сходить з розуму. Одним з наочних прикладів цього є вчинок репера Каньє Веста. Чоловік епатажної Кім Кардашян помочився на золоту статуетку "Ґреммі". Розповідаємо, навіщо він це зробив.

На своїй офіційній сторінці у твіттері відомий виконавець Каньє Вест виклав ролик, в якому показав, як помочився на статуетку музичної премії "Ґреммі", яку перед цим поклав до унітаза.

Це цікаво: Каньє Вест хоче запустити християнську версію TikTok – JesusTok: перші відеомеми

Повірте мені, я не зупинюся, – йдеться у підписі до скандального ролика.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Як виявилося, таким вчинком Каньє Вест вирішив висловити своє невдоволення компанією Universal Music, яка не дає йому звільнитися від зобов'язань по їх контракту.

Але в коментарях користувачі зізналися, що їх дивують останні пости Веста: "У тебе все гаразд?", "Господи, хтось так засмутив Веста?".

Як повідомлялося раніше, у серпні цього року Каньє Вест подав заявку на участь в президентських виборах США.

Читайте також: Каньє Вест подарував другу український всюдихід: фотофакт