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Каньє Вест подарував другу український всюдихід: фотофакт
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Американський репер Каньє Вест подарував на день народження свого колеги по сцені український всюдихід Sherp. Щасливчиком виявився реп-виконавець Таухід Еппс, більш відомий, як 2 Chainz. Про несподіваний подарунок він написав у своєму Instagram.
"Прокинувся від дійсно крутого подарунка – сезон Діви наближається", – підписав допис 2 Chainz, якому 12 вересня виповниться 43 роки. Він додав, що не очікував такого презенту. А виявив транспортний засіб, коли прокинувся вранці і побачив його на під'їзній доріжці до будинку.
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Орієнтовна вартість такого супервсюдиходу – 120 тисяч доларів. В автомобілі є пам'ятна табличка з написом "For 2 Chainz" і цитатою з Біблії: "Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на розум твій. У всіх твоїх дорогах пізнавай Його, і Він випростує твої стежки".
Каньє Вест є великим шанувальником Sherp. Такі авто легко долають і бездоріжжя і дрібні водойми. Відомо, що у чоловіка Кім Кардашян на його ранчо у Вайомінгу є кілька таких всюдиходів, на яких він катається з друзями.
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