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Каньє Вест хоче запустити християнську версію TikTok – JesusTok: перші відеомеми

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JesusTok - фото 1
JesusTok / reddit

Американський репер Каньє Вест хоче запустити християнську версію популярного додатка TikTok. Користувачі мережі уже відреагували на таку ідею артиста новими кумедними відео.

"Мене осяйнуло...JesusTok. Я дивився TikTok зі своєю донькою і, як християнин і батько, був стурбований контентом в ньому. Але мені дуже сподобалася технологія!" – пише Каньє у своєму Twitter.

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Також репер додав, що "молиться", щоб він зміг зробити колаборації з TikTok. Там він хоче, щоб був лише "безпечний для дітей контент, схвалений християнством".

Користувачі запропонували відразу кілька відео для JesusTok:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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