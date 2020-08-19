Каньє Вест хоче запустити християнську версію TikTok – JesusTok: перші відеомеми

Американський репер Каньє Вест хоче запустити християнську версію популярного додатка TikTok. Користувачі мережі уже відреагували на таку ідею артиста новими кумедними відео.

"Мене осяйнуло...JesusTok. Я дивився TikTok зі своєю донькою і, як християнин і батько, був стурбований контентом в ньому. Але мені дуже сподобалася технологія!" – пише Каньє у своєму Twitter.

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Також репер додав, що "молиться", щоб він зміг зробити колаборації з TikTok. Там він хоче, щоб був лише "безпечний для дітей контент, схвалений християнством".

Користувачі запропонували відразу кілька відео для JesusTok:

You mean this?pic.twitter.com/7dZJFljaEE — bro joel aka Fresh Prince of Fajã da Ovelha (@ogajodafoto) August 17, 2020

Is this the Christian tik tok Kanye was talking about? pic.twitter.com/6OSAlwLi9i — CESAR (@c3sarruiz) August 17, 2020

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