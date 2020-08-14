Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото)

Чеський фотограф вирішив, що хоче стати реальною лялькою Bratz, і тепер його не можуть впізнати навіть друзі.

23-річний чеський фотограф Гонзо з Брно ще кілька років тому не надто привертав увагу власною зовнішністю, адже не переймався через вбрання, а зосереджувався на фотографії. Але у 2018 році хлопець вирішив, що понад усе мріє стати схожим на ляльку Bratz.

І ще: Інстаграм і Реальність: дівчина показала, як ракурс змінює фігуру

Для реалізації цього незвичайного бажання Гонзо звернувся до пластичних хірургів та косметологів. Врешті, за 56 тисяч чеських крон (69 260 гривень) у хлопця з'явився розкішний бюст, змінилось обличчя та збільшились губи.

На цьому юнак не зупинився та доповнив нове тіло нарощеним волоссям, манікюром та новим яскравим гардеробом. Новий стиль життя повністю влаштовує Гонзо, адже яскрава зовнішність допомогла йому стати підприємцем та продавати косметику та аксесуари.

Джерело всіх фото: instagram.com/bratzdoll_brno

Читайте також: Зірка "Трансформерів" показала свою маму, яка вражає своїм виглядом