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Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото)

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Чех вирішив стати лялькою Bratz - фото 1
Чех вирішив стати лялькою Bratz

Чеський фотограф вирішив, що хоче стати реальною лялькою Bratz, і тепер його не можуть впізнати навіть друзі.

23-річний чеський фотограф Гонзо з Брно ще кілька років тому не надто привертав увагу власною зовнішністю, адже не переймався через вбрання, а зосереджувався на фотографії. Але у 2018 році хлопець вирішив, що понад усе мріє стати схожим на ляльку Bratz.

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Для реалізації цього незвичайного бажання Гонзо звернувся до пластичних хірургів та косметологів. Врешті, за 56 тисяч чеських крон (69 260 гривень) у хлопця з'явився розкішний бюст, змінилось обличчя та збільшились губи.

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420335

На цьому юнак не зупинився та доповнив нове тіло нарощеним волоссям, манікюром та новим яскравим гардеробом. Новий стиль життя повністю влаштовує Гонзо, адже яскрава зовнішність допомогла йому стати підприємцем та продавати косметику та аксесуари.

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420325

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420326

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420327

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420328

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420329

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420330

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420331

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420332

Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото) - фото 420333

Джерело всіх фото: instagram.com/bratzdoll_brno

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Джерело: medialeaks
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