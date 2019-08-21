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Канаду засипало снігом в кінці літа: фото здивували мережу
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У Канаді, попри те, що зараз тільки кінець серпня і на вулиці +20, випав сніг. Висота снігового покриву сягає 35 сантиметрів.
У Канаді сильний снігопад накрив значну частину провінції Британська Колумбія, а також сягнув території Юкон. Цікавим фактом є те, що сніг випав, не дивлячись на плюсову температуру: показники термометра на Півночі країни досягають позначки 20 градусів за Цельсієм. Висота снігового покриву досягала навіть 35 сантиметрів, але сніг дуже швидко танув на дорогах. Щоб забезпечити вільне пересування по головних автомобільним магістралям цього регіону влада вивела на вулиці спецтехніку.
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Жителі Канади не засмутилися через нові несподівані погодні умови, а навпаки почали радіти снігу. У мережі з'явилося безліч фотографій і відео, як виглядає зима посеред літа. Для різдвяного настрою бракує тільки гірлянд і відповідної музики.
Як відзначили синоптики, така різка зміна літа на зиму для північної частини Канади не є рідкісним явищем, але такого сильного снігопаду в Британській Колумбії не було вже кілька десятиліть.
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