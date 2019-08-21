Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Канаду засипало снігом в кінці літа: фото здивували мережу

  • 43
Канаду засипало снігом - фото 1
Канаду засипало снігом / sb

У Канаді, попри те, що зараз тільки кінець серпня і на вулиці +20, випав сніг. Висота снігового покриву сягає 35 сантиметрів.

У Канаді сильний снігопад накрив значну частину провінції Британська Колумбія, а також сягнув території Юкон. Цікавим фактом є те, що сніг випав, не дивлячись на плюсову температуру: показники термометра на Півночі країни досягають позначки 20 градусів за Цельсієм. Висота снігового покриву досягала навіть 35 сантиметрів, але сніг дуже швидко танув на дорогах. Щоб забезпечити вільне пересування по головних автомобільним магістралям цього регіону влада вивела на вулиці спецтехніку.

І ще: В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком

Жителі Канади не засмутилися через нові несподівані погодні умови, а навпаки почали радіти снігу. У мережі з'явилося безліч фотографій і відео, як виглядає зима посеред літа. Для різдвяного настрою бракує тільки гірлянд і відповідної музики.

Як відзначили синоптики, така різка зміна літа на зиму для північної частини Канади не є рідкісним явищем, але такого сильного снігопаду в Британській Колумбії не було вже кілька десятиліть.

Канаду засипало снігом в кінці літа: фото здивували мережу - фото 349240
Канаду засипало снігом в кінці літа: фото здивували мережу - фото 349239

Читайте також: Липень став найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • Вчора, 12:15
  • 338
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 357
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1699806
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ