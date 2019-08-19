В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком

Вчені попрощалися з першим льодовиком, який був втрачений в результаті зміни клімату. В Ісландії провели церемонію прощання і встановили пам'ятну дошку льодовику Окйокулль.

Льодовик Окйокулль втратив свій статус ще у 2014 році. Дослідники зібралися у селищі Боргарфьордюр в Ісландії, щоб увічнити пам'ять льодовика і встановили пам'ятну табличку з написом "Лист в майбутнє".

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"Це перший ісландський льодовик, який втратив свій статус льодовика. Очікується, що в найближчі 200 років всі наші льодовики підуть по одному і тому ж шляху. Цей пам'ятник має визнати, що ми знаємо, що відбувається, і знаємо, що потрібно зробити", – йдеться у тексті на табличці.

Геологи попереджають, якщо льодовики будуть танути такими ж швидкими темпами, це створять низку небезпек для планети.

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