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В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком

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В Ісландії попрощалися з льодовиком - фото 1
В Ісландії попрощалися з льодовиком / vistanews

Вчені попрощалися з першим льодовиком, який був втрачений в результаті зміни клімату. В Ісландії провели церемонію прощання і встановили пам'ятну дошку льодовику Окйокулль.

Льодовик Окйокулль втратив свій статус ще у 2014 році. Дослідники зібралися у селищі Боргарфьордюр в Ісландії, щоб увічнити пам'ять льодовика і встановили пам'ятну табличку з написом "Лист в майбутнє".

До слова: Температура в Арктиці побила історичний рекорд

Вересень 1986 рік - фото 348551
Вересень 1986 рік
Серпень 2019 рік - фото 348550
Серпень 2019 рік

"Це перший ісландський льодовик, який втратив свій статус льодовика. Очікується, що в найближчі 200 років всі наші льодовики підуть по одному і тому ж шляху. Цей пам'ятник має визнати, що ми знаємо, що відбувається, і знаємо, що потрібно зробити", – йдеться у тексті на табличці.

Геологи попереджають, якщо льодовики будуть танути такими ж швидкими темпами, це створять низку небезпек для планети.

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Джерело: bbc
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