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Липень став найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень
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Липень 2019 року став найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень на Землі. Про це повідомило в четвер, 15 серпня, Національне управління з дослідження океанів і атмосфери.
За даними фахівців, минулий місяць побив температурні рекорди, зафіксовані за період з 1880 року. Так, у липні 2019 року температура поверхні суші і Світового океану була на 0,95 градуса Цельсія вищою аналогічного усередненого показника за ХХ століття (15,8 градуса Цельсія). Як зазначають науковці, таким чином був перевершений на 0,03 градуса Цельсія попередній аналогічний температурний рекорд, який метеорологи зафіксували у 2016 році.
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Крім того, з'ясувалося, що площа крижаного покриву Арктики в липні цього року була на 19,8% меншою за усереднений показник за проміжок часу з 1981 по 2010. В Антарктиці ж площа льодів в минулому місяці була на 4,3% меншою за усереднений показник за цей же період. Мова в обох випадках йде про рекордно низьких показниках.
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