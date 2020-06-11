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Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом

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Фото палаючого будинку відразу ж стало мемом - фото 1
Фото палаючого будинку відразу ж стало мемом

Користувач Reddit зі штату Вісконсін під ніком distriived розповів, як днями у нього згорів будинок. Сам автор поста у цей момент був на роботі, а дружина пішла гуляти з дітьми. На пожежну сигналізацію відреагували сусіди і встигли врятувати з вогню собаку.

До свого посту господар будинку прикріпив фотографію свого сусіда з врятованою собакою. Однак на задньому плані фото є ще один герой – кішка, яка у драматичному стрибку сама рятується з вогню.

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І хоча будинок згорів повністю, його власник дуже радий, що тваринам вдалося врятуватися. Правда, кішку знайшли не відразу. Через кілька годин її виявила поліція: у тварини були обпалені вуха і вуса. Але в іншому вона не постраждала.

Фото з героїчним стрибком Еллі стало дуже популярним на Reddit і розійшлося на меми. Як зауважив один з коментаторів, "у цього фото відмінний мемний потенціал".

Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом - фото 409573

У результаті палаючий будинок став символом 2020 року, оскільки з самого січня одна за однією відбуваються негативні події світового масштабу.

А кішку Еллі користувачі Reddit порівняли з людьми, які відчайдушно намагаються уникнути неприємностей.

Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом - фото 409575

2020 / Я / Офіцери поліції "захищають і служать"

Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом - фото 409576

2020 / Останні дві клітини мозку

Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом - фото 409574

2020 / астронавти SpaceX

Чоловік опублікував фото палаючого будинку, воно відразу стало мемом - фото 409572

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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