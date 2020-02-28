Крихітна Tesla Cybertruck позмагалася у перетягуванні каната з Ford F-150

Ведучі YouTube-каналу The Hacksmith підготували репліку електропікапа Tesla Cybertruck, яка наполовину менша за справжню модель. Її виставили на змагання з перетягування каната проти Ford F-150. Дивіться відео епічного поєдинку!

Репліка Cybertruck виготовлена ​​з нержавіючої сталі, а в рух її приводить силова установка з трьох електромоторів. Творці пікапа запевняють, що крутний момент у крихітного електромобіля на 50 відсотків вищий, ніж у Ford F-150 – 813 Нм. Тому в теорії у нього є всі шанси перемогти в перетягуванні каната.

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Утім, при першій же спробі F-150 за лічені секунди здобув перемогу над реплікою Cybertruck через невелику вагу останньої. Тому для другої спроби електромобіль навантажили бетонними блоками, щоб зрівняти масу суперників. У таких умовах Cybertruck виявився переможцем.

Нагадаємо, що справжній Tesla Cybertruck дебютував восени минулого року. Електромобіль отримав кузов незвичайної форми, виготовлений з матеріалів для ракет SpaceX, і вражаючі динамічні характеристики: розгін до 97 кілометрів на годину займає у топової тримоторної версії всього 2,9 секунди.

Під час презентації продемонстрували ролик, в якому Cybertruck з легкістю перетягує звичайний пікап Ford F-150. У самій компанії Ford назвали змагання необ'єктивним і навіть запропонували провести повторні випробування, однак пізніше відступили від своєї пропозиції. Свою відмову від справедливого тесту автовиробник пояснив тим, що йому "нічого доводити конкуренту".

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