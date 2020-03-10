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Tesla зібрала мільйонний електромобіль: фотофакт

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Tesla - фото 1
Tesla / twitter

Американський підприємець, глава автокомпанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що з конвеєра зійшов мільйонний електромобіль. Про це мільярдер написав у своєму Twitter.

"Вітаємо команду Tesla зі створенням нашої 1 000 000 машини!" – таке повідомлення опублікував Ілон Маск у соціальній мережі.

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Також він виклав дві фотографії. На одному знімку відображена команда Tesla, а на другому мільйонний Tesla Model Y червоного кольору. Автовиробник став першим, кому вдалося подолати позначку в 1 000 000 зібраних машин з нульовим рівнем викидів.

Додамо, що електромобілі Tesla випускають у США і Китаї. Не так давно почалося будівництво заводу в Німеччині.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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