Tesla зібрала мільйонний електромобіль: фотофакт

Американський підприємець, глава автокомпанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що з конвеєра зійшов мільйонний електромобіль. Про це мільярдер написав у своєму Twitter.

"Вітаємо команду Tesla зі створенням нашої 1 000 000 машини!" – таке повідомлення опублікував Ілон Маск у соціальній мережі.

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Також він виклав дві фотографії. На одному знімку відображена команда Tesla, а на другому мільйонний Tesla Model Y червоного кольору. Автовиробник став першим, кому вдалося подолати позначку в 1 000 000 зібраних машин з нульовим рівнем викидів.

Додамо, що електромобілі Tesla випускають у США і Китаї. Не так давно почалося будівництво заводу в Німеччині.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

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