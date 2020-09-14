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Каменських в одній білизні похизувалася апетитними формами

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських заінтригувала фанатів луком в одній білизні. Шанувальники залишилися у захваті!

Останнім часом Настя показує себе в повсякденних образах і без макіяжу все частіше. Артистка навіть запевнила, що їй подобається бути собою і вона проти уколів краси, бо хоче бачити свої зморшки.

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Нове фото співачки також здивувало мережу, адже на ньому артистка підкорювала шанувальників фігурою в простій білизні і салатовому топі на тонких лямках і, звичайно ж, з відсутністю макіяжу на смаглявому обличчі.

"Найголовніший секрет краси – п'ятиразове харчування. Це найкраще, що може бути. Якщо ти стабільно даєш організму все необхідне, то виглядаєш приголомшливо!", – розповіла Настя.

Каменських в одній білизні похизувалася апетитними формами - фото 425449

Це цікаво: Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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