Каменських в одній білизні похизувалася апетитними формами

Популярна українська співачка Настя Каменських заінтригувала фанатів луком в одній білизні. Шанувальники залишилися у захваті!

Останнім часом Настя показує себе в повсякденних образах і без макіяжу все частіше. Артистка навіть запевнила, що їй подобається бути собою і вона проти уколів краси, бо хоче бачити свої зморшки.

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Нове фото співачки також здивувало мережу, адже на ньому артистка підкорювала шанувальників фігурою в простій білизні і салатовому топі на тонких лямках і, звичайно ж, з відсутністю макіяжу на смаглявому обличчі.

"Найголовніший секрет краси – п'ятиразове харчування. Це найкраще, що може бути. Якщо ти стабільно даєш організму все необхідне, то виглядаєш приголомшливо!", – розповіла Настя.

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