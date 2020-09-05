Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з чарівної Лесі Нікітюк. Улюблена українська телеведуча посвітила своїми довжелезними ногами та попросила літо ще трішки побути. Ми абсолютно солідарні з нею, адже теж не встигли сповна насолодитися теплими літніми днями. Підписники просто у захваті від образу ведучої, про що свідчать їхні коментарі: "Вау! Ви красуня. Такі ноги", "Міс Всесвіт", "Мрія фотографа і Муза для поета", "Шикарна", "До якого віку у жінок ростуть ноги?", "Прекрасна леді".

NK Настя Каменських цього тижня представила кліп на свою нову пісню "A Huevo". Відео стало справжньою бомбою сповільненої дії. У ньому зірка поміняла кілька образів, хизуючись своїми сексуальними формами. Власне, серію кадрів з кліпу Настя виклала у мережі. Прихильники співачки не можуть приховати свого захоплення: "Ну це вже світовий рівень", "Це нереально", "Така нереальна", "Талановита наша красуня", "Супер! Це новий рівень".

Ведучий Олександр Педан поділився серією кумедних фото, на яких він "правильно прощається з літом". Сашко пофотографувався нарешті у полі з соняшниками. І хоч вони вже давно відцвіли, ведучий постарався на всі 100%, аби передати правильний настрій. Прихильники Педана оцінили його нову фотосесію: "У соняшниках душно і дуже коле з усіх сторін. Мужні фото", "Ото задав позитивного настрою на всі 10000000%", "Крутішої фотосесії з соняшниками ще світ не бачив", "Троль 80 рівня", "На обкладинку Vogue однозначно", "Ну все, челендж можна закривати, офіційно найкраща фотосесія в соняшниках".

А от Тіна Кароль якраз знялась для Vogue. Поп-діва постала перед нами у незвичних і провокативних образах: знялась без спідньої білизни та у комбінезоні на голе тіло. Ох же ж спекотно. Нема на то ради. Не дивно, що підписники зірки засипали її компліментами: "А труси Тіна не забула одіти?", "Красиво та цілком естетично", "До чого таке фото? Якщо воно й повинне бути, то лише в домашньому архіві", "Несіть вогнегасник", "Надто гаряче".

Справжню естетичну насолоду нам подарувала переможниця "Танців з зірками" актриса Ксенія Мішина. Просто гляньте на це фото. Наче кадр з кіно. Не дивно, що прихильники красуні засипали її теплими словами під постом: "Просто неймовірне фото", "Ксю, тобі пора у Голлівуд", "Яка ж ви красива", "Божественно", "Неземна краса".

Наостанок залишимо вам фото Сергія Притули, який поділився класним кадром зі своїми підписниками. Вони його оцінили: "Як завжди креативний", "Фото бомбезне", "Водичка не холодна?", "3 по 100 в одну посуду", "Схуд Сергійко", "Не дражни її".

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