Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня зі спокусливої та вибухової Даші Астаф'євої. Співачка виклала у мережу фото, на якому вона позує у розкішній чорній сукні. Фігуру красуні оцінили підписники, засипавши її компліментами: "Ти знаєш, як підкреслити жіночність та виразність, одягаючи найкрасивіший одяг. Я зачарований", "Ти прекрасна", "Богиня", "Міс із космосу", "Як завжди шикарно виглядаєш". А щоб добити вас ми рекомендуємо заглянути сюди. Тут Даша Астаф'єва практично оголена.

Оминути увагою розкішну Тіну Кароль ми теж не могли. Поп-діва виклала фото з бекстейджу проєкту "Танці з зірками". Насолоджуйтеся світлинами та коментарями, які залишили під цим постом її фанати: "Тіна, ти поселилася в моєму серці назавжди", "Шикарна жінка", "Казкова королева", "Не гоже такій дамі, та й на таких сходах лежати".

Це фото Насті Каменських наробило багато галасу в мережі. Воно й не дивно, адже зірка виклала світлину, на якій позує у відвертому купальнику. Не дивно, що під публікацією назбиралося чимало коментарів: "Пора вже без трусів...", "Ну зніми їх уже нарешті", "Шикарна як завжди", "Не гідна для жінки поведінка", "Можна й скромніше поводитися. Одружена та доросла".

Алла Костромічова виклала надзвичайно спокусливе фото в мережу. Не дивно, що цю світлину та й саму модель буквально засипали компліментами. Пропонуємо і вам залишити кілька теплих слів під постом Алли: "Тут ідеально все", "Алла, просто надихаєш", "Ти дуже красива", "Така крута", "Голою було б краще. Концептуальніше".

Цього тижня Леся Нікітюк виклала світлину, на якій вона хизується своїми довжелезними ногами. Ми аж зависли на цьому фото хвилин на десять. Ось що означає правильний ракурс і хороша оптика. Коментаторам теж сподобалися кілометрові ноги Лесі: "На паспорт фоткалася?", "Хай кусають лікті усі, хто називав тебе драбиною", "Ті ноги безкінечні", "Треба книгу рекордів", "Ноги від Хмельницького до Харкова", "Полякова має нервувати".

Наостанок залишимо вам одну з учасниць шоу "Топ-модель по-українськи". Катя Свинарчук неабияк схудла та почала викладати у мережу провокативні фото, які добряче розбурхали її підписників: "Ні, ну як можна бути такою красивою", "Штани сповзли", "Ідеальна фігура", "Кому продати душу за таке тіло?".

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