Каменських показала фото топлес у крихітному бікіні: інтимне фото

Спокуслива українська співачка Настя Каменських продовжує безсоромно ділитися пікантними знімками. Цього разу артистка показала відверте фото, яке Потап зробив у дворі їхнього заміського будинку.

На новому фото Настя плаває на матраці в басейні на задньому дворі. Вона лежить на животі так, що на знімку можна легко розглянути її пружні сідниці в мініатюрних стрінгах, а також зауважити, що співачка полюбляє приймати сонячні ванни топлес.

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Цікаво, що й репер Потап також опублікував цей сміливий кадр на своїй сторінці в Instagram.

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