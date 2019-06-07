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Каменських показала фото топлес у крихітному бікіні: інтимне фото

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Спокуслива українська співачка Настя Каменських продовжує безсоромно ділитися пікантними знімками. Цього разу артистка показала відверте фото, яке Потап зробив у дворі їхнього заміського будинку.

На новому фото Настя плаває на матраці в басейні на задньому дворі. Вона лежить на животі так, що на знімку можна легко розглянути її пружні сідниці в мініатюрних стрінгах, а також зауважити, що співачка полюбляє приймати сонячні ванни топлес.

І ще: Потап кумедно потролив Настю Каменських: відеофакт

Цікаво, що й репер Потап також опублікував цей сміливий кадр на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Настю Каменських розкритикували за голе фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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