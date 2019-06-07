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Каменських показала фото топлес у крихітному бікіні: інтимне фото
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Спокуслива українська співачка Настя Каменських продовжує безсоромно ділитися пікантними знімками. Цього разу артистка показала відверте фото, яке Потап зробив у дворі їхнього заміського будинку.
На новому фото Настя плаває на матраці в басейні на задньому дворі. Вона лежить на животі так, що на знімку можна легко розглянути її пружні сідниці в мініатюрних стрінгах, а також зауважити, що співачка полюбляє приймати сонячні ванни топлес.
І ще: Потап кумедно потролив Настю Каменських: відеофакт
Цікаво, що й репер Потап також опублікував цей сміливий кадр на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Настю Каменських розкритикували за голе фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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