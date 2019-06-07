Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Настю Каменських розкритикували за голе фото

  • 62
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Сексуальна українська співачка днями Настя Каменських показала шанувальникам пікантне фото. І зірка піддалася критиці за публікацію відвертого знімка на своїй сторінці в Instagram.

Артистка поділилася з фанами кадром, на якому позує топлес. У підписі Каменських повідомила, що присвятила відвертий знімок кліпу свого чоловіка Потапа на трек "Константа", представлений в день їхнього весілля. Артистка зазначила, що він набрав 4 мільйони переглядів на YouTube.

І ще: Інтимне фото Тіни Кароль викликало фурор в мережі

"Бути разом в своєму власному світі. 4 000 000 переглядів #константа! Magic of love", – написала Каменських.

Фото, яке набрало майже 300 тисяч лайків, викликало неоднозначну реакцію в мережі, де Каменських в черговий раз засудили за публікацію надмірно сексуальних знімків.

Читайте також: Настя Каменських потрапила на обкладинку американського журналу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1340
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 27819
Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
  • 04 червня, 19:21
  • 891
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз