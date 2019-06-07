Настю Каменських розкритикували за голе фото

Сексуальна українська співачка днями Настя Каменських показала шанувальникам пікантне фото. І зірка піддалася критиці за публікацію відвертого знімка на своїй сторінці в Instagram.

Артистка поділилася з фанами кадром, на якому позує топлес. У підписі Каменських повідомила, що присвятила відвертий знімок кліпу свого чоловіка Потапа на трек "Константа", представлений в день їхнього весілля. Артистка зазначила, що він набрав 4 мільйони переглядів на YouTube.

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"Бути разом в своєму власному світі. 4 000 000 переглядів #константа! Magic of love", – написала Каменських.

Фото, яке набрало майже 300 тисяч лайків, викликало неоднозначну реакцію в мережі, де Каменських в черговий раз засудили за публікацію надмірно сексуальних знімків.

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