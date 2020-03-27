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Карантин Коронавірус

Каменських показала, чим займається на карантині

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських проявляє свідомість і зараз на карантині вдома разом зі своїм чоловіком продюсером, реп-виконавцем Потапом.

Так, Каменських готує собі і чоловікові здорову їжу. Зіркова пара снідає вівсянкою, обідає стейком з телятини і зеленим салатом, вечеряє теж стейком, але вже з диким коричневим рисом.

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32-річна виконавиця також багато часу приділяє тренуванням. Зараз вона взялася проводити онлайн-тренування для своїх фоловерів у соцмережах. Співачка зізнається, що на кожне тренування чекає з нетерпінням.

"Не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідатиме на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій", – порадила Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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