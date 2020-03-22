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Настя Каменських приголомшила мережу селфі без макіяжу
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Життєрадісна співачка Настя Каменських не втомлюється заряджати фанів позитивом і намагається всіляко підтримувати позитивний настрій.
Співачка опублікувала миле і кумедне фото в компанії улюбленого кудлатого вихованця, котрого вона просто обожнює.
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"Щастя – це не те, що зовні, а те, що всередині вас. Важливо вміти бути в моменті. Не в минулому або майбутньому, а тут і зараз. Бути щасливим просто тому, що живеш. Тому що навколо друзі, близькі, погода на вулиці гарна, а попереду ще стільки цікавого, стільки нових людей, нових місць, вражень, корисних нових навичок, курсів, книг, фільмів, смачної їжі", – розсекретила свою формулу щастя зірка.
Шанувальники звернули увагу на те, що Настя на фото зображена без макіяжу, подякували їй за натхнення і залишили компліменти.
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