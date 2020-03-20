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Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото

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Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 1

Багато українських та закордонних зірок приділяють багато уваги своєму іміджу та сексуальності, щоб підтримувати кар'єру в тонусі. Подивіться на найкращі кадри опуклостей знаменитостей, які розбурхають вашу фантазію!

Кар'єра багатьох співачок та їх сексуальність у кадрі напряму пов'язані. А пози, які використовують зірки на більшості фото, стали вже коронними.

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Почнемо з важкої артилерії – Настя Каменських та повністю оголене фото, яке зробив її чоловік Потап.

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393203

А це Надя Дорофєєва, яка теж любить робити гарячі фото на відпочинку. Співачка надає перевагу знимкам у повний зріст, адже її фігура ідеальна!

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393205

Навіть ніжна Тіна Кароль має у своєму портфоліо пікантні світлини.

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393204

Побачити дупку цієї свічки не так вже і важко, адже сценічні костюми MARUV – це синонім до сексуальності.

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393202

Найдовші ноги української естради закінчуються підтягнутою п'ятою точкою. Це Оля Полякова і її дупка:

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393201

Who run the world? Не можемо стверджувати, але припускаємо, що дупка Бейонсе.

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393207

Фото досить специфічне, але чого ще можна очікувати від Леді Гаги?

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393208

А це запальна Ріанна, яка завжди виглядає бездоганно.

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393206

Є ще порох у Джей Ло! Неможливо повірити, що їй 50 років.

Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото - фото 393209

Бонус для особливо вимогливих:

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До теми: Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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