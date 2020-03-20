Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото

Багато українських та закордонних зірок приділяють багато уваги своєму іміджу та сексуальності, щоб підтримувати кар'єру в тонусі. Подивіться на найкращі кадри опуклостей знаменитостей, які розбурхають вашу фантазію!

Кар'єра багатьох співачок та їх сексуальність у кадрі напряму пов'язані. А пози, які використовують зірки на більшості фото, стали вже коронними.

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Почнемо з важкої артилерії – Настя Каменських та повністю оголене фото, яке зробив її чоловік Потап.

А це Надя Дорофєєва, яка теж любить робити гарячі фото на відпочинку. Співачка надає перевагу знимкам у повний зріст, адже її фігура ідеальна!

Навіть ніжна Тіна Кароль має у своєму портфоліо пікантні світлини.

Побачити дупку цієї свічки не так вже і важко, адже сценічні костюми MARUV – це синонім до сексуальності.

Найдовші ноги української естради закінчуються підтягнутою п'ятою точкою. Це Оля Полякова і її дупка:

Who run the world? Не можемо стверджувати, але припускаємо, що дупка Бейонсе.

Фото досить специфічне, але чого ще можна очікувати від Леді Гаги?

А це запальна Ріанна, яка завжди виглядає бездоганно.

Є ще порох у Джей Ло! Неможливо повірити, що їй 50 років.

Бонус для особливо вимогливих:

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