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Каменських і її танцівниці викликали фурор у мережі пікантними образами
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Настя Каменських неодноразово відзначала, що її успіх неможливий без команди людей, які залишаються в тіні, але які роблять дуже багато для творчості виконавиці. Цього разу співачка показала шанувальникам фото з танцівницями. Всі дівчата – як на підбір.
В одній з недавніх подібних публікацій Каменських вирішила відмітити роботу свого гьорлз-бенду – команди танцівниць, які і створюють ефектні і деколи спокусливі танцювальні номери для артистки.
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Так, на своїй сторінці в instagram Настя опублікувала гарячий кадр, на якому позували всі дівчата її танцювальної команди. Красуні позують у схожих сексі-костюмах – боді, прикрашені блискітками, бахромою і прозорими вставками. До речі, на знімку з першого разу навіть складно розгледіти Настю.
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