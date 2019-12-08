Каменських і Полякова поцілувались на шоу Х-фактор 10

На другому ефірі вокального шоу Х-фактор 10 судді Настя Каменський та Оля Полякова здивували глядачів несподіваним поцілунком. На що так відреагували українські співачки - читайте далі.

7 грудня пройшов другий прямий ефір проєкту Х-фактор 10, однак увага глядачів була прикута не лише до талановитих українців, а й до суддів шоу.

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Річ у тому, що у випуску і Оля Полякова, і Настя Каменських прийшли у червоних сукнях, що викликало серед фанатів думку, мовляв, зірки не змогли домовитись, адже конкурують між собою.

Проте на бекстейджі красуні вирішили креативно розвіяти всі міфи про їхню ворожнечу. Тому у прямому ефірі глядачі змогли оцінити поцілунок Каменських та Полякової.

Х-фактор 10: дивіться повне відео за 07-12-19 онлайн:

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