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Каменських і Полякова поцілувались на шоу Х-фактор 10

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Каменських цілувалась з Поляковою - фото 1
Каменських цілувалась з Поляковою / instagram.com/kamenskux

На другому ефірі вокального шоу Х-фактор 10 судді Настя Каменський та Оля Полякова здивували глядачів несподіваним поцілунком. На що так відреагували українські співачки - читайте далі.

7 грудня пройшов другий прямий ефір проєкту Х-фактор 10, однак увага глядачів була прикута не лише до талановитих українців, а й до суддів шоу.

І ще: Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі

Річ у тому, що у випуску і Оля Полякова, і Настя Каменських прийшли у червоних сукнях, що викликало серед фанатів думку, мовляв, зірки не змогли домовитись, адже конкурують між собою.

Проте на бекстейджі красуні вирішили креативно розвіяти всі міфи про їхню ворожнечу. Тому у прямому ефірі глядачі змогли оцінити поцілунок Каменських та Полякової.

Каменських і Полякова поцілувались на шоу Х-фактор 10 - фото 372919

Х-фактор 10: дивіться повне відео за 07-12-19 онлайн:

Читайте також: Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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