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Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
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7 грудня на каналі СТБ вийшов другий прямий ефір крутого вокального шоу Х-фактор 10. Учасники продовжили боротьбу за місце у проєкті. Але переконати суддів у своєму таланті змогли не всі. Дізнайтесь, кому довелося залишити шоу після другого прямого ефіру!
У другому прямому ефірі популярного вокального шоу Х-фактор боролися 8 учасників. Всі вони намагались показати свої таланти, але глядачі самі обрали, хто ж гідний продовжити боротьбу за перемогу в проєкті. 7 грудня темою ефіру стали хіти 90-х, проте деяких учасникам не вдалось подарувати атмосферу ностальгії. Тому шоу покинули двоє учасників.
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Більше на сцені шоу Х-фактор 10 ми не побачимо гурт FURMAN TRASH POLKA band:
Також найменшу кількість голосів отримали Артем Забєлін та гурт ROMAX, тому їм довелось виконати пісні "за життя". Після цього судді дали ще один шанс Артему Забєліну, а україномовний кавер-бенд залишив шоу.
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