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Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
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Українці Kalush Orchestra влаштували неймовірне шоу під час вручення премії MTV EMAs 2022 у Німеччині. Радимо зацінити!
Церемонія MTV Europe Music Awards відбулась 13 листопада у Дюссельдорфі (Німеччина), де було названо найкращих виконавців у різних жанрах та найхітовіші треки. Але особливої уваги заслуговує виступ гурту Kalush Orchestra. Українці заспівали свій хіт "Стефанія" та влаштували колоритне шоу, пише Радіо MAXIMUM.
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Традиційні рожеві панами, ефектні танці та українські орнаменти доповнили цей особливий для українців трек, який не лише приніс перемогу на Євробаченні 2022, а й став одним із символів війни.
Йо! Вчора виступали на MTV EMAs 2022! Глядачі зустрічали наш гурт з українськими прапорами! Слова підтримки України виразили Ріта Ора, David Guetta та Muse, дякуємо! А також особисто зустрілися з гуртом One Republic, які висловили підтримку Україні, і сказали, що їм подобається музика Kalush Orchestra! – поділились музиканти.
Відео виступу Kalush Orchestra на MTV EMA 2022:
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