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"Крим": слухайте новий трек від українського виконавця АСАФАТОV
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Трек "Крим" – черговий сингл в кар'єрі співака Сергія Асафатова. Слухайте й ви нову цікаву музичну роботу!
Прем'єра треку "Крим" від виконавця АСАФАТОV відбулася 11 листопада 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.
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Український виконавець Сергій Асафатов отримав такі позитивні коментарі: "На все літо у Крим! Впевнена так буде! Дякую за пісні", "Захоплююсь! Ціную! Насолоджуюсь! Ви неймовірний", "Сергій, Ви космос – декілька тижнів не можу слухати нікого, крім Вас", "А одного дня разом...ми поїдемо точно...на концерт Asafatov...з котом...у Крим", "Я вкотре переконуюся що Український контент не замінний нічим", "Це слова із душі кожного українця зараз", "Ви любов. То наше море... на все літо у Крим..." тощо.
Цю пісню я написав 1/03/2022. На Борщагівці. Ділився з вами на концертах версією під гітару. От за ці дні дописав все. То от вам музика ця. Обіймаю!", – коментує співак вихід своєї нової музичної роботи.
Слухайте пісню АСАФАТОV – КРИМ:
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