Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"

Віктор Кирилов – вуличний музикант з Одеси та учасник "Голосу Країни 12" у команді Олі Полякової. Український виконавець презентував мелодійну та романтичну пісню "Дощі". Слухайте музичну прем'єру!

Пісня "Дощі" – перша й не остання авторська пісня, яку випустить український виконавець Віктор Кирилов. Він автор слів та музики "Дощів". Відомо, що у минулому співак не займався авторською творчістю, проте після початку повномасштабного вторгнення зрозумів для себе – "зараз або ніколи".

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Від початку війни активно займається благодійною діяльністю, виступає на концертах та концертах для ЗСУ, їздить з гуртом в благодійні тури по країнах Європи та збирає кошти на підтримку ЗСУ та людей, які постраждали від війни. У вільний від турів час дає концерти на вулицях Одеси, та інших міст України.

Це історія двох людей – хлопця та дівчини, які намагаються відпустити один одного, але не можуть, бо досі кохають, хоча можливо і забули про це. Вона дуже важлива мені! І я справді вірю, що "Дощі" доторкнеться до сердець слухачів, бо вона варта того. І ті почуття та емоції, які у ній живуть, близькі кожному. Я не хочу прикрашати опис пісні зайвими словами. Вони не потрібні. Ця пісня для мене особлива. Просто послухайте! І все зрозумієте... Сподіваюсь, що у цей нелегкий час вона хоч трішки загоїть ваші рани. Музика ж для того й існує – щоб зцілювати", – коментує співак.

Слухати пісню Віктор Кирилов – Дощі:

Слова пісні Віктор Кирилов – Дощі:

Вона ніжна і крихка,

Так невидимо тонка

Ця нить,

Та все ж бринить,

І я по ній

Все іду до тебе.

Ти захована у снах,

Та не в тому є мій страх,

А в тім,

Що це лиш тінь

І в заметіль

Її розчинить хмуре небо.

Я сумую за тобою,

Шепоче вітер:

"Залиши її

Залиши".

Загорнулося зимою

Наше літо

І з його неба

Йдуть дощі,

Як і мої вірші

З неба йдуть дощі,

Як і мої мммм вірші…

Ніжний дотик на вустах,

Чи його мета пуста,

У ній

Ще сяє

Світло Теплих днів

Та заметіль

Все віддаляє.

Я сумую за тобою

Шепоче вітер:

"Залиши її

Залиши"

Загорнулося зимою

Наше літо

І з його неба

Йдуть дощі,

Як і мої вірші

З неба йдуть дощі,

Як і мої мммм вірші…

Цей відвертий листопад

Не відпустить стільки зрад,

Тінями на стелі

Живуть двоє у пустелі

Цей відвертий листопад

Не відпустить стільки зрад,

Тінями на стелі

Живуть двоє у пустелі

Я сумую за тобою

Шепоче вітер:

"Залиши її

Залиши"

Загорнулося зимою

Наше літо

І з його неба

Йдуть дощі

Я сумую за тобою

Шепоче вітер:

"Залиши її

Залиши"

Загорнулося зимою

Наше літо

І з його неба

Йдуть дощі,

Як і мої вірші

З неба йдуть дощі.

Як і мої вірші,

Мої вірші

З неба йдуть дощі.

Як і мої вірші,

Як і мої вірші

З неба йдуть дощі.

Як і мої ммм….

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