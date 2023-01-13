Співачка SOWA презентувала відеокліп на нову пісню "Spread my wings"

Нова відеоробота є візуалізацією однойменної пісні "Spread my wings", яку співачка готувала для участі у Нацвідборі на Євробачення 2023. Артистка потрапила у лонг-лист цьогорічного конкурсу. Реліз пісні відбувся у грудні 2022 року.

Ця пісня актуальна в будь-який час і для кожного покоління. А вже в лютому 2023 року співачка планує презентувати дебютний альбом, а також проєкт повстанських пісень в дуеті з українськими артистами.

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Ця пісня про боротьбу за власне життя та своїх рідних. Вона про незламність. Навіть, коли нам здається, що зовсім немає сил, ми знаходимо їх в собі й розправляємо крила. Тому, що ми, люди, як птахи: незламні, окрилені, вільні.

Коли ми тільки почали працювати над "Spread my wings" я зрозуміла одразу ж, що точно хочу зробити на неї відеороботу. Особисто для мене ця пісня дуже важлива і хотілося продовжити її історію. Тому, ми зі моєю командою, не вагаючись, вирішили знімати mood video", – наголошує артистка.

У відеороботі ви зможете побачити дві локації, які знаходяться на Львівщині: неймовірно загадковий органний зал та містичний зимовий ліс. Режисер відео концентрувався на тонкому зв'язку між співачкою та її новою супутницею по життю – совою Містері.

Коли я побачила ці локації, то одразу зрозуміла, що саме вони зможуть відтворити цю атмосферу, яка панує у пісні. Спокій, силу та нескореність. Перша локація – це органний зал, яка надає присмак загадковості та внутрішньої сили. Друга локація, яку ви зможете побачити – це ліс, в якому панує свобода та незалежність. Також, в цій відеороботі з'явиться, оберіг, символ нашої військової розвідки. Та моя нова супутниця по життю маленька Містері", – зазначає співачка.

Одного разу я гортала стрічку в фейсбук і натрапила там на публікацію, де була фотографія сови, яка поранилась. В описі писали про те, що це сич, сова яка не проживає в диких умовах, і якимось способом вона опинилась біля дороги, ще й з пораненням. Але, я завжди мріяла взяти під опіку сову. Це була моя особиста мрія, яку я мала на меті здійснити за декілька років. Але доля вирішила по-іншому. Коли я побачила ці великі жовті очі маленької пташки, я одразу зателефонувала за номером і домовилась про зустріч. Та тепер це маленьке диво живе зі мною", – пояснює SOWA.

Показати птаха в цій роботі, як для творчої особисті, співачці було важливо. Артистка відчула зі створінням особливий енергетичний зв'язок.

Коли в кадрі ми комунікували із совою, я відчувала нашу єдність, вона була дуже слухняною. Здається, у такий спосіб вона казала мені "дякую" за можливість розправити свої крила ще раз", – ділиться думками співачка.

Слухати пісню SOWA – Spread My Wings:

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