Кайлі Дженнер купила 2-річній дочці сумку за тисячу доларів

Американська модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер похвалилася фотографією своєї дворічної дочки і нарвалася на критику. Зірка мережі розлютила своїх підписників через дорогий аксесуар малечі.

На знімку дівчинка Стормі сидить на сходинках спиною до фотографа. Вона одягнена в білі штани і білу майку. Поруч з малечою стоїть люксова сумочка модного будинку Louis Vuitton. Вартість аксесуару становила 1180 доларів.

І ще: Кім Кардашян знялася в корсеті з екстремальним декольте: пікантне фото

"Малятко, ти найкрутіша людина", – підписала кадр Кайлі.

Далеко не всі коментатори були у захваті від фотографії з маленькою дівчинкою. Багатьох обурило те, що колишня наймолодша мільярдерка придбала для своєї дитини дорогий аксесуар. Кайлі Дженнер критикам не відповіла.

Читайте також: Королева бурлеску знялася в прозорій білизні: еротичні фото