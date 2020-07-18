Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Кайлі Дженнер купила 2-річній дочці сумку за тисячу доларів

  • 37
Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Американська модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер похвалилася фотографією своєї дворічної дочки і нарвалася на критику. Зірка мережі розлютила своїх підписників через дорогий аксесуар малечі.

На знімку дівчинка Стормі сидить на сходинках спиною до фотографа. Вона одягнена в білі штани і білу майку. Поруч з малечою стоїть люксова сумочка модного будинку Louis Vuitton. Вартість аксесуару становила 1180 доларів.

І ще: Кім Кардашян знялася в корсеті з екстремальним декольте: пікантне фото

"Малятко, ти найкрутіша людина", – підписала кадр Кайлі.

Далеко не всі коментатори були у захваті від фотографії з маленькою дівчинкою. Багатьох обурило те, що колишня наймолодша мільярдерка придбала для своєї дитини дорогий аксесуар. Кайлі Дженнер критикам не відповіла.

Читайте також: Королева бурлеску знялася в прозорій білизні: еротичні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 351
Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
  • 14 липня, 15:06
  • 321
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2436060
Загрузка...
Новини