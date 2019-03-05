Названо наймолодшу мільярдерку у світі, і ви її знаєте

Журнал Forbes склав щорічний список найбагатших людей на планеті. Як і торік, очолив рейтинг Джефф Безос, засновник компанії Amazon. Але це ще не все...

Найбагатшою жінкою стала спадкоємиця косметичного бренду LʼOréal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

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А от 21-річна Кайлі Дженнер, одна з клану Кардашян, отримала титул наймолодшої мільярдерки в історії, котра самостійно заробила свій капітал.

Кайлі Дженнер стала мільярдеркою у 21 рік

Ключовим в успіху Кайлі Дженнер є її косметичний бренд Kylie Cosmetics, який вона запустила в листопаді 2015 року. Завдяки співпраці з Ulta, продажі Kylie Cosmetics торік виросли на 9% і склали близько 360 мільйонів.

Як і передбачали експерти, Кайлі випередила Марка Цукерберга, котрий став мільярдером, коли йому було 23 роки.

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