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8 березня Серіал Школа

Зірка реаліті-шоу вразила оголеним фото (18+)

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Кортні Кардашян - фото 1
Кортні Кардашян / instagram.com/kourtneykardash

Модель Кортні Кардашян знову опинилась у центрі уваги публіки через відверту зйомку без одягу. Сестра Кім Кардашян зовсім не соромиться демонструвати свої форми!

39-річна американська знаменитість, актриса та модель Кортні Кардашян відзначається не менш скандальною поведінкою, аніж її сестри. Однак уваги медіа жінці бракує, тому вона веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 74 млн користувачів. І це не дивно, адже Кортні активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Кардашян, яка відома своєю роботою над ідеальним тілом, показала кадр з нової зйомки, у якій позує абсолютно голою. На фото можна побачити Кортні, яка сидить у ванній кімнаті з чаєм та ноутбуком, якими і прикриває пікантні місця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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