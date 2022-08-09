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Ектор Хіменес-Браво приготував сицилійську страву: рецепт запечених баклажанів

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Ектор Хіменес-Браво приготував сицилійську страву: рецепт запечених баклажанів - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає приготувати запечені баклажани по-сицилійськи. Скуштуйте і ви!

Зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує обрати найкращі баклажани та зануритися у сицилійську кухню!

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Після цього рецепту ви ніколи не захочете звичайних печених баклажанів", – додає кухар.

Інгредієнти:

  • Баклажан – 1 шт
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Інгредієнти для начинки:

  • Цибуля – 50 грамів
  • Часник – 20 грамів
  • Фарш будь-який – 100 грамів
  • Томати пелаті – 50-100 грамів
  • Сіль, перець

Інгредієнти на тапінад:

  • Оливки зелені без кісточки – 100 грамів
  • Волоський горіх – 50 грамів
  • Пармезан – 50 грамів
  • Оливкова олія – 75 грамів
  • Базилік – 10 грамів
  • Сіль, перець

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