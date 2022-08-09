Ектор Хіменес-Браво приготував сицилійську страву: рецепт запечених баклажанів

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає приготувати запечені баклажани по-сицилійськи. Скуштуйте і ви!

Зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує обрати найкращі баклажани та зануритися у сицилійську кухню!

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Після цього рецепту ви ніколи не захочете звичайних печених баклажанів", – додає кухар.

Інгредієнти:

Баклажан – 1 шт

Оливкова олія

Сіль, перець

Інгредієнти для начинки:

Цибуля – 50 грамів

Часник – 20 грамів

Фарш будь-який – 100 грамів

Томати пелаті – 50-100 грамів

Сіль, перець

Інгредієнти на тапінад:

Оливки зелені без кісточки – 100 грамів

Волоський горіх – 50 грамів

Пармезан – 50 грамів

Оливкова олія – 75 грамів

Базилік – 10 грамів

Сіль, перець

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