Jerry Heil розповіла, яким має бути її чоловік

Яскрава представниця українського шоу-бізнесу співачка Jerry Heil чесно зізналася, чому досі не знайшла свого коханого. Про це вона розповіла у своєму інтерв'ю для подкасту "Інше інтерв'ю" з Володимиром Анфімовим.

Jerry Heil порівнює себе з Аллою Пугачовою, тому вона каже, що її коханий міг ще навіть не з'явитися на світ.

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Співачка впевнена в тому, що пройде ще кілька років і у неї зовсім не залишиться ніяких вимог до майбутнього хлопця. Вона додала, що буде задоволена, якщо в її житті з'явиться "простий мужик", який буде її любити і розуміти. Також Jerry розсекретила, яким вона уявляє собі молодого чоловіка. Вона бачить його з темним волоссям, гарними пальцями, а також з хорошою фізичною формою.

"Я просто думаю, що може я як Алла Пугачова. Що може мій чувак ще не народився просто", – ділиться знаменитість. Недавно співачка також висловила свою думку з приводу любові на відстані. Вона впевнена, що це цілком можливо, і не обов'язково чекати хлопця або проєктувати свої бажання на іншого. Достатньо щиро захоплюватися людиною і бути їй вдячним, от і все.

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