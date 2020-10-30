Jerry Heil поголилася налисо: співачка шокувала фанатів кардинальною зміною іміджу (відео)

Молода українська співачка Jerry Heil опублікувала відео, на якому позує з наголо поголеною головою. Підписники зірки в Instagram насправді неабияк здивовані її витівкою.

Так, на ролику Jerry Heil постала з лисою головою, але зазначає, що нічого не коментуватиме. "Я ніяк не буду коментувати це, а ви можете", – сказала співачка. А саме відео в Instagram красуня підписала так: "Багатьом же було цікаво". Крім цього, на кадрах видно яскравий макіяж співачки – густо намальовані брови і нафарбовані губи.

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Фанати Jerry Heil розділилися на кілька таборів. Одним дуже сподобалися такі радикальні зміни зовнішності артистки. Інші припустили, що це макіяж до Хелловіну, а лисина – частина карнавального образу. До того ж в stories зірки немає фото з лисою головою. На останніх кадрах дівчина все ще у звичному образі з довгим волоссям.

Раніше Jerry Heil уклала парі. За кілька тижнів, вона повинна була схуднути на 3 кілограми. Якщо їй не вдасться це зробити, то дівчина зобов'язана була поголити голову.

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