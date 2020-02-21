Jerry Heil зізналася, чим жертвує заради Євробачення 2020

Співачка Jerry Heil поділилася своїми переживаннями, адже зовсім скоро буде відомо ім'я переможця Нацвідбору на Євробачення.

Півфіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек під назвою VEGAN активно веде свою сторінку в Instagram.

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Знаменитість виставила селфі без макіяжу, позуючи в популярному веганському кафе Києва, в масивних круглих окулярах і яскраво-жовтій толстовці. Так, артистка зізналася, що дуже сильно хвилюється через майбутній фінал Нацвідбору 22 лютого, на якому нарешті стане відомо ім'я щасливчика, який представить Україну на Євробаченні.

"Хвилююся. Завтра (тобто вже сьогодні) перший і єдиний прогін виступу у фіналі нацвідбору... А ти чого не спиш?", – поділилася емоціями Яна Шамаєва. Фоловери не пройшли повз, підтримала зіркову красуню і Леся Нікітюк.

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