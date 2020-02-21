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Нацвідбір на Євробачення

Jerry Heil зізналася, чим жертвує заради Євробачення 2020

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / slukh

Співачка Jerry Heil поділилася своїми переживаннями, адже зовсім скоро буде відомо ім'я переможця Нацвідбору на Євробачення.

Півфіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек під назвою VEGAN активно веде свою сторінку в Instagram.

І ще: Jerry Heil підкорила мережу шикарним тілом

Знаменитість виставила селфі без макіяжу, позуючи в популярному веганському кафе Києва, в масивних круглих окулярах і яскраво-жовтій толстовці. Так, артистка зізналася, що дуже сильно хвилюється через майбутній фінал Нацвідбору 22 лютого, на якому нарешті стане відомо ім'я щасливчика, який представить Україну на Євробаченні.

"Хвилююся. Завтра (тобто вже сьогодні) перший і єдиний прогін виступу у фіналі нацвідбору... А ти чого не спиш?", – поділилася емоціями Яна Шамаєва. Фоловери не пройшли повз, підтримала зіркову красуню і Леся Нікітюк.

Гортайте галерею:

Jerry Heil – НЕ БЕЙБI: слухайте новий саундтрек Від пацанки до панянки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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