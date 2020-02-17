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Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Jerry Heil підкорила мережу шикарним тілом

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Співачка Jerry Heil підкорила фанатів новими фото і відео, демонструючи свою гнучкість. Шанувальники у захваті!

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil виставила яскраву серію фото і відео, демонструючи чудову розтяжку на заняттях з йоги.

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Так, артистка розповіла, як пройшли її вихідні, коли вона нарешті дійсно відпочила від усього і просто робила те, що їй подобається, розслабляючись і не думаючи про конкуренцію.

"Якби на мудборд можна було написати одне єдине слово, яке б нагадувало тобі, ШО ТИ ТУТ РОБИШ, що б це було? Я б написала КАЙФ. Він же гармонія. Він же щастя. Сьогоднішній день навчив мене бути вдячною...", – поділилася думками Яна Шамаєва. Фоловери ж почали підтримувати зіркову красуню в коментарях.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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