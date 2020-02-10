Jerry Heil – НЕ БЕЙБI: слухайте новий саундтрек Від пацанки до панянки

Популярна співачка та блогерка Jerry Heil (Яна Шемаєва) презентувала новий хіт "НЕ БЕЙБI", який став саундтреком до нового сезону шоу "Від пацанки до панянки". Слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Jerry Heil не припиняє тішити прихильників свіжими піснями, а тепер ще й стала авторкою саундтреку до популярного шоу "Від пацанки до панянки". Дівчина розповіла, що отримала пропозицію від творців проєкту ще наприкінці літа під час відпочинку з рідними. Хоч вона й хотіла максимально розслабитись та набратись натхнення, але не змогла втриматись, щоб не написати текст у той же вечір.

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"Бо це так близько мені. Я виросла в місті і в умовах, де між школами час від часу відбувалися такі культурні заходи як стріли, між уроками тебе могли облити брехнею, як брудом, а потім розносити плітки і шеймити за те, чого не було. Мене багато чого оминуло. Окрім останнього з переліченого. Але мені пощастило з близьким оточенням і з люблячою сім’єю. Дівчатам пощастило менше. Я подивилася їх відеовізитки-історії і сильно прониклася симпатією до кожної. В їх очах потенціал і глибина. Під тінню подій, які вони прожили. Я хотіла написати пісню, яка б запалила дух дівчат і всіх, хто пережив знущання, булінг, хто відчув на собі жорсткість недалеких людей, які в свою чергу стали такими, бо, мабуть, теж були скривдженими. Це цикл, який здатен розімкнутися. Усі ми в цьому світі достойні любові і рівні. Всі ми в цьому світі просто працівники, які прийшли сюди працювати над собою", – поділилась виконавиця.

Слухати онлайн пісню Jerry Heil – НЕ БЕЙБI:

Текст пісні Jerry Heil – НЕ БЕЙБI

Мені казали, це неможливо

Бути простою й, разом з тим, бути щасливою

Вони казали: "Мала, цей світ жорстокий!"

І я жила в цій ілюзії стільки років

Десять кроків вперед, три падіння на спину

Вони гнули хребет, та це мене не спинить

Якщо треба, на підборах розвантажу вагон

10 кроків назад, щоб набрати розгон

Я тобі не бейбі, я – леді

Малий, are you ready?

Я покажу, що таке вищий світ

Іноді стерва

Пробач, це на нервах

Лише не чіпай мій оголений дріт

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Мене ростили двори і стріли

Поки я справжню себе не зустріла

І я гасилась щоночі, та не згасила

Невіру в страх та віру в свої сили

Десять кроків вперед, три падіння на спину

Я губила себе, та це мене не спинить

Якщо потяг пішов, є квитки на літак

Знаю, як хочу жити – і житиму так

Я тобі не бейбі, я – леді

Малий, are you ready?

Я покажу, що таке вищий світ

Іноді стерва

Пробач, це на нервах

Лише не чіпай мій оголений дріт

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Я тобі не б –

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Я тобі не б –

(Є квитки на літак)

Я тобі не бейбі

(Знаю, як хочу жити)

Я – леді, я – леді

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