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Jerry Heil випустила дебютний альбом Я – Яна: слухайте нові пісні зірки мережі

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Jerry Heil випустила дебютний альбом - фото 1
Jerry Heil випустила дебютний альбом

Справжня зірка мережі Jerry Heil (Яна Шимаєва) випустила свій дебютний альбом Я – Яна. До платівки увійшли не лише улюблені мільйонами хіти "Охрана, отмєна" та "Вільна каса", а також інші пісні, які обов'язково треба почути. Слухайте платівку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

До дебютного альбому Jerry Heil увійшло 8 композицій: "Хостел монстрів", "Білі кроси", "Хукабар", "Кубіки рубіка", "Пйана жінка", "Вільна каса", "Натверкай", "Охрана, отмєна". П'ять з них – абсолютні новинки, яких ви точно ще не чули. Чого тільки варта пісня про білі кросівки, але ми не будемо спойлерити.

Якщо ще не бачили: Jerry Heil – Вільна каса: дивіться запальний кліп на новий хіт зірки

Слухати онлайн альбом Jerry Heil – Я Яна:

Слухайте також: Олежка Винник – ти не конкурент: Павло Зібров випустив новий хіт про вуса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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